Актрису Анастасию Макееву госпитализировали в Москве

Видео: @makeevan

Актриса Анастасия Макеева попала в больницу в Москве, об этом сообщил ее супруг Роман Мальков на странице артистки в Instagram.

По его словам, состояние звезды ухудшилось из-за стресса, спровоцированного скандалом, который «раздули» журналисты вокруг Макеевой и его бывшей супруги Светланы Мальковой. Мужчина призвал средства массовой информации «остановить травлю ни в чем не повинного человека» и задуматься о здоровье звезды. Кроме того, он пригрозил им судебными исками за клевету. «Когда вы остановитесь? Постоянные скорые, потеря голоса! И сейчас в очередной раз была вызвана скорая, на этот раз увезли в срочном порядке в больницу! Сейчас она под капельницей! Что дальше, неизвестно! Только молиться за нее», — написал он после госпитализации артистки.

Что именно произошло со знаменитостью, Мальков не уточнил. Поклонники пожелали актрисе скорейшего выздоровления. В конце августа Макеева пожаловалась на ухудшение здоровья из-за «насильственного втягивания в конфликт».

Актриса в мае 2021 года вышла замуж за Романа Малькова, который ради нее ушел из семьи после 17 лет совместной жизни. От прошлого брака у него остались четверо детей.