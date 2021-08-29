Российская актриса попросила помощи у своих поклонников

Российская актриса Анастасия Макеева на своей странице в социальной сети Instagram попросила помощи у своих поклонников.

В своей публикации Макеева пожаловалась на ухудшение здоровья из-за «насильственного втягивания в конфликт» между ее новым мужем Романом Мальковым и его бывшей женой Светланой, у которых после развода остались четверо детей. Старший сын проживает с отцом и его новой супругой, остальные остались с матерью в Словении.

«Все, кто хочет помочь мне справиться с ухудшением здоровья из-за насильственного втягивания меня в конфликт, прошу сделать репост с призывом оставить меня в покое. Я нуждаюсь в вашей помощи», — обратилась Макеева, подчеркнув, что не желает участвовать в семейных разборках Мальковых.

Ранее Анастасия Макеева рассказала, что родители помогли ей погасить ипотеку за квартиру в Москве. Она с трудом выплачивала кредит за жилье из-за курса доллара.

По словам артистки, объект выставляли на торги. Мать Макеевой владела квартирой в Краснодаре, которую продала и за счет вырученных от сделки денег погасила долги дочери. «Мама приехала, привезла 70 тысяч долларов и погасила мой основной долг», — отметила Макеева.