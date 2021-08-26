Народная артистка России Екатерина Васильева стала монахиней

Советская и российская актриса театра и кино Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом сообщила ее коллега по творческому цеху Мария Шукшина в своем Telegram-канале.

«Сын Васильевой — священник в Храме Св. Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления», — добавила Шукшина в своей публикации.

Екатерина Васильева родилась 15 августа 1945 года в Москве. В 1962 году Екатерина поступила во ВГИК, по его окончанию в 1967 году сразу была принята в труппу театра имени Ермоловой, в которой прослужила три года. Позже Васильева перешла работать в «Современник», на сцене которого она выступала до 1973 года, а потом устроилась во МХАТ, где играла около 15 лет. В 1986 году ей было присвоено почетное звание «Народная артистка РСФСР».

Актриса также снялась более чем в 200 фильмах. Среди самых известных лент — «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Соломенная шляпка», «Бумбараш» и «Чародеи». Отмечается, что в 1993 году Екатерина Васильева перестала играть и стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области. В 1996 году она вернулась в кинематограф.