Украинско-российский режиссер и продюсер Александр Роднянский превратит историю схимонаха Сергия в фильм или сериал. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Роднянский смог приобрести права на серию репортажей Максима Мартемьянова «Сердце русской тьмы», которые выходили в издании «Батенька, да вы трансформер». На их основе продюсер сделает свой фильм или сериал.

«Сергий, как в свое время это делали и большевики, дает максимально простые ответы на вызовы сложнейшего мира. Этим он и привлекает тех, кого мучают неопределенность, тревожность, недоверие, неуверенность в завтрашнем дне — тех, кого так много в современном мире», — написал Роднянский.

Продюсер отметил, что «в противостоянии Сергия с современным миром видится микрокосм важного сегмента российского общества, влияющего на положение дел в стране».

Схимонах Сергий (в миру Николай Романов) был отлучен от служения 10 сентября Екатеринбургской епархией Русской православной церкви. Во время режима самоизоляции он выступал с публичным отрицанием существования коронавируса и проклинал всех, кто собирался закрывать храмы.

В отношении Сергия начаты доследственные проверки после сообщений о возможных преступлениях, совершенных в захваченном им и его сподвижниками Среднеуральском женском монастыре. Бывшие послушники Сергия — Филипп Малюткин и Христина Самушкина — рассказали о телесных наказаниях и психологической травле, которой они подвергались в стенах монастыря.

В мае 2020 года Александр Роднянский анонсировал исторический сериал «Красная радуга» о немецких гей-активистах, по ошибке завезенных ЦК КПСС в Советский Союз. Права на сюжет были приобретены у участников реальных событий.