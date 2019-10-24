Александр Роднянский и Кантемир Балагов поучили детей

Режиссеры Александр Роднянский и Кантемир Балагов провели встречи со старшеклассниками в российских школах в рамках образовательного проекта «Культурный марафон». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Роднянский провел урок для учащихся 10-х и 11 классов московской школы на тему «монтаж и реальность». Кинематографист рассказал детям, как сделать фильм «богатым, разнообразным и глубоким».

Балагов встретился с школьниками в своем родном городе Нальчике. Он вспомнил о школьных годах, рассказал, как стал режиссером, и поделился своим пониманием искусства.

Организаторами мероприятия стали Яндекс.Учебник, КиноПоиск, Министерство культуры, Министерство просвещения и Департамент образования и науки Москвы. Ранее в школах столицы подобные уроки провели певицы Полина Гагарина и Елка.

Более подробно ознакомиться с проектом можно по ссылке

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