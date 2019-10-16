Полина Гагарина и Елка стали учительницами музыки на день

Российские исполнительницы Полина Гагарина и Елка провели уроки музыки среди старших классов московских школ в рамках всероссийского образовательного проекта «Культурный марафон». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что певицы рассказали детям, «какие качества нужно развивать в себе, чтобы добиться успеха в творческих профессиях, как и почему нужно расширять свой культурный кругозор, а также ответили на вопросы школьников».

Организаторами мероприятия стали компания «Яндекс», министерство культуры, министерство просвещения и департамент образования и науки Москвы. Они анонсировали следующий открытый урок музыки, который проведет артистка Диана Арбенина. Финальным этапом «Культурного марафона» станет мультимедийное онлайн-тестирование, которое пройдет с 1-го по 14 ноября.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!