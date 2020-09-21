Ушедший в монастырь российский актер разбился в ДТП

Российский актер Дмитрий Жулин разбился в ДТП во Владимирской области. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram-канале.

Как сообщили источнику в полиции, он находился за рулем автомобиля Renault Duster и нарушил ПДД, не предоставив преимущество водителю маршрутного автобуса. Авария произошла на 61-м километре дороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» около 9:00 21 сентября.

43-летний артист получил широкую популярность, сыграв в сериале «Александровский сад» и в следующих трех продолжениях из этого цикла Алексея Казарина, подполковника и помощника коменданта Кремля. В мае 2008 года после съемок сериала «Охота на Берию» Жулин ушел в монастырь и стал послушником. В 2014 году он вернулся в профессию.