Садальский назвал российское кино одноклеточным и скучным

Актер театра и кино, радиоведущий, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский заявил, что в российских фильмах воцарила вкусовщина. Отечественный кинематограф, по мнению артиста, стал скучным, сообщает URA.RU.

Садальский обвинил российское кино во вкусовщине: в фильмах, по его мнению, царит угодничество начальству. Эта тенденция ему кажется скучной, неинтересной и одноклеточной. По мнению Садальского, на данный момент не существует сильной актерской школы, поэтому артисты представляют собой типажи с пустыми глазами.

«Не могу ничего сказать, милые личики, но личности нету», — объяснил он.

Артист признался, что чаще всего смотрит зарубежные сериалы. Из российских работ Садальский выделил «Содержанок» режиссера Константина Богомолова. Он назвал этот сериал «шикарным кино» и заявил, что все актеры сыграли «бесподобно». «А настоящее кино — это мой YouTube-канал, где я читаю стихи», — заключил Садальский.

Ранее Садальский заявил о смерти прежнего театра «Современник». По его мнению, он распался с уходом худрука и одной из основательниц театра Галины Волчек. Сейчас эту должность занимает Виктор Рыжаков.