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Российский режиссер обрушился с критикой на Леру Кудрявцеву

Слова Леры Кудрявцевой на фестивале «Новая волна» возмутили режиссера Сарика Андреасяна
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Сарик Андреасян
Сарик Андреасян
Фото: @sarik_andreasyan

Российский режиссер Сарик Андреасян после одного из дней музыкального конкурса «Новая волна» обрушился с критикой на телеведущую Леру Кудрявцеву. Его возмутила подводка, которую произнесла звезда. Режиссер высказал мнение в своем Instagram-аккаунте.

Андреасян опубликовал отрывок речи Кудрявцевой, в которой она упомянула работы режиссера. «Они как фильмы Сарика Андреасяна, их много, но, как говорится, хорошего мало», — сказала ведущая. После услышанного режиссер задался вопросом, пишет ли Кудрявцева себе тексты самостоятельно или читает заготовленный материал.

«Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? Или вы в принципе не понимаете, кто я и что вы живете в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую вы произносите, и тупую шутку, которую вам написали плохо понимающие в киноиндустрии люди. Спасибо! Это не требует ответа от вас. Мне просто стыдно за вас», — высказался Андреасян.

В марте Андреасян устроил скандал в студии радио «Комсомольская правда». Во время эфира он с ведущими и слушателями обсуждал свой детективный сериал «Чикатило» и в целом создание произведений о преступниках. Во время разговора дозвонившаяся в эфир слушательница раскритиковала работу режиссера. В итоге он бросил наушники на стол и покинул шоу, ударив стену студии.

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