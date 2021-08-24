Российская актриса рассказала о погашенной за счет родителей ипотеке

Актриса Анастасия Макеева получила от матери 70 тысяч долларов, чтобы заплатить за кредит

Российская актриса Анастасия Макеева рассказала, что родители помогли ей погасить ипотеку за квартиру в Москве. Она с трудом выплачивала кредит за жилье из-за курса доллара. Слова из интервью артистки приводит «Комсомольская правда».

Актриса приобрела жилье в ипотеку в 2008 году и переехала туда через 10 лет. Квартира площадью 130 квадратных метров находится в жилом комплексе бизнес-класса недалеко от метро «Бульвар Рокоссовского». По совету знакомого, Макеева оформила кредит в долларах, однако из-за роста курса сумма ежемесячного платежа постепенно увеличивалась. В итоге она не смогла выплачивать кредит.

По словам артистки, объект выставляли на торги. В это время мать Макеевой владела квартирой в Краснодаре — женщина приобрела недвижимость, которую планировала сдавать в аренду на пенсии. Вскоре мать актрисы продала объект, и за счет вырученных от сделки денег погасила долги дочери. «Мне помогли родители — продали свою квартиру. Мама приехала, привезла 70 тысяч долларов и погасила мой основной долг. Родители меня очень выручили, но я сейчас о них забочусь», — отметила Макеева.

В апреле 2021 года на ипотеку посетовала актриса из сериала «Интерны» Светлана Пермякова. Она купила в кредит квартиру на Кутузовском проспекте. Пермякова планировала приобрести жилье «без обременений», однако не смогла из-за высокой стоимости объектов в столице.