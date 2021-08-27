В Москве избили актера из сериала «Шерлок в России»

В центре Москвы избили российского актера Дмитрия Ломакина. Об этом сообщает агентство «Москва».

Артист из сериала «Шерлок в России» сам обратился в полицию и рассказал, что 26 августа на него напали в районе Арбат. По его словам, двое мужчин избили его в Троилинском переулке. Инцидент произошел примерно в 5 утра. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

23-летний Дмитрий Ломакин известен по фильмам и сериалам, как «Шерлок в России», «Отчаянные», «Русские горки», «Последствия», «Одно сегодня».

5 августа стало известно, что в Москве избили актера Ивана Рыжикова, снимавшегося в сериале «Интерны». Он получил сотрясение головного мозга и нижней стенки левой глазницы. На опубликованном в сети ролике видно, что артист не мог разъехаться с автомобилем доставщика пиццы. В итоге Рыжиков заехал на бордюр, чтобы уступить дорогу, однако затем высунул голову из окна и что-то сказал курьеру. После этого он вышел из машины и толкнул доставщика, между ними завязалась драка.