Актера из «Папиных дочек» избили и ограбили в центре Москвы

Актер из сериала «Папины дочки» Анатолий Хропов пострадал от рук хулиганов в центре Москвы, сообщает «Пятый канал».

По его данным, артист спешил на спектакль, который должен был пройти в одном из столичных кафе. Выяснилось, что Хропов перестал выходить на связь после того, как его избили. Злоумышленники отобрали у мужчины деньги, телефон, документы и золотую цепочку.

Хропова наши за входом в кафе в Леонтьевском переулке. Сотрудники полиции уже ищут нападавших.

В мае российский актер Константин Котляров избил мужчину в Москве. Конфликт произошел около часа ночи возле ресторана «Сандал» на Страстном бульваре. Отмечается, что прохожие узнали артиста, когда тот душил потерпевшего, прижав его к земле. Что именно стало причиной драки, неизвестно. Очевидцы вызвали полицейских и скорую помощь. У 54-летнего артиста зафиксированы ссадины и ушиб головы.