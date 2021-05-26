Появилось видео драки актера Паля и хоккеиста

Появилось видео драки между актером Александром Палем и российским хоккеистом Кевином Антиповым. Ролик доступен в Telegram-канале «Подковерка».

На кадрах видно, как спортсмен выходит из дома на улицу и затем останавливается у забора, где происходит конфликт. Последние съемки иллюстрируют, как избитому Антипову оказывают первую помощь.

Инцидент между Антиповым и Палем произошел в конце апреля. Хоккеист отправлялся домой после празднования дня рождения своего отца, когда на него напали трое неизвестных и избили. В одном из них хоккеист узнал актера. Потерпевший заявил, что артист был пьян или находился под действием наркотических веществ, поскольку был неадекватен.

В ответ Паль рассказал, что пьяный спортсмен попытался справить нужду у автомобиля, где находился актер и его приятель Данила Иванов, из-за чего завязалась драка. По данному было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью» в отношении неустановленных лиц.