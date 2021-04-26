Избитому актером Палем хоккеисту потребуется пластическая операция

Российскому хоккеисту Кевину Антипову потребуется пластическая операция после драки с актером Александром Палем. Об этом сообщается в Telegram-канале «Комсомольской правды».

У 25-летнего хоккеиста диагностирован перелом правой скулы. Врачи назначили Антипову операцию для исправления дефекта. Восстановление после вмешательства займет неделю.

26 апреля Паль объяснил причину конфликта с Антиповым. По словам киноактера, хоккеист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался справить нужду у автомобиля, где находился Паль и его приятель Даниил Иванов. Антипов не отреагировал на замечание со стороны мужчин, после чего завязалась драка. По данному было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью» в отношении неустановленных лиц.

Антипов не выступает на профессиональном уровне с 2016 года. До этого он выступал за клубы Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Также россиянин успел поиграть в Северной Америке. На его счету матчи за «Валенсия Флайерз», «Дес Мойнс» и «Рио Гранде» из юниорской хоккейной лиги США.