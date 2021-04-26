На Александра Паля завели уголовное дело после избиения хоккеиста

На российского актера Александра Паля завели уголовное дело. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале в понедельник, 26 апреля.

После избиения экс-хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова в отношении артиста, а также его приятеля Данилы Иванова было возбуждено дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемые отказались от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51. По доступной информации, оба отпущены домой под подписку о невыезде. В настоящий момент третий нападавший не допрошен.

Ранее 32-летнего актера доставили в отделение полиции после того, как Антипов написал на него заявление. Сообщалось, что вместе с актером был задержан второй участник избиения хоккеиста, который не скрывал своей причастности к причинению вреда здоровью атлета.

По данным РЕН ТВ, спортсмена избил Паль и двое его друзей. Хоккеист также заявлял, что актер в момент нападения был пьян. По версии пострадавшего, злоумышленники незаметно подобрались к нему и нанесли сильный удар. У Антипова диагностированы травмы головы.