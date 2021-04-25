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Александр Паль опроверг сообщения о его задержании после избиения хоккеиста

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Александр Паль опроверг сообщения о его задержании, якобы последовавшим за избиением хоккеиста. Об этом сообщает Life.ru.

В беседе с журналистами артист признался, что впервые слышит об этой истории. «Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице», — добавил он.

Ранее сообщалось, что актер был задержан за избиение 25-летнего хоккеиста в Москве. Утверждалось, что пострадавшим оказался игрок молодежного состава ЦСКА Кевин Антипов. Позднее в сети появились фотографии потерпевшего спортсмена. Уточнялось, что он находится в больнице с травмами головы и челюсти, в то время как Паль — на допросе.

По данным Telegram-канала «112», потерпевший праздновал день рождения своего отца. Он уже собирался домой, когда на него напали трое неизвестных ему людей на улице и избили. В одном из них хоккеист якобы узнал актера.

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