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Александра Паля доставили в полицию после заявления хоккеиста об избиении

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Александр Паль
Александр Паль
Фото: @palsascha

Актера Александр Паля задержали после того, как хоккеист Кевин Антипов написал на него заявление в полицию. В настоящее время Паль находится в отделении полиции, передает Telegram-канал «112».

Отмечается, что вместе с актером задержан второй участник избиения хоккеиста, который не скрывает своей причастности к причинении вреда здоровью спортсмена. В настоящее время разыскивается третий виновник случившегося, по предварительным данным, водитель актера.

По данным РЕН ТВ, спортсмена избил 32-летний актер и двое его друзей. Хоккеист также заявлял, что Паль в момент нападения был пьян. По версии пострадавшего, злоумышленники незаметно подобрались к нему и нанесли сильный удар. У Антипова диагностировали серьезные травмы головы.

Ранее уже сообщалось, что Паля задержали за избиение Антипова. Однако тогда актер опроверг эти данные, добавив, что впервые слышит об этой истории.

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