Александр Паль объяснил конфликт с избитым хоккеистом

Российский актер Александр Паль в беседе с полицейскими объяснил причину конфликта с хоккеистом Кевином Антиповым. Об этом пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам звезды фильма «Горько!», спортсмен был нетрезв и пытался справить нужду рядом с автомобилем, в котором находились Александр Паль и его приятель Даниил Иванов. На замечание Антипов якобы не отреагировал, после чего началась драка. В результате конфликта хоккеист был госпитализирован в больницу имени Пирогова с переломом костей лица и ушибами.

Паль и Иванов отказались от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции. В настоящий момент третий нападавший не допрошен. Ранее по факту драки было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью» в отношении неустановленных лиц.

О задержании 32-летнего актера сообщалось в воскресенье, 25 апреля. Госпитализированный Антипов опознал Паля и написал на него заявление в полицию.