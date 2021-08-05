В Москве избили актера сериала «Интерны»

В Москве избили российского актера театра и кино Ивана Рыжикова. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На артиста напали вблизи его дома в Таганском районе. В результате инцидента он получил сотрясение головного мозга и нижней стенки левой глазницы. Сам Рыжиков подтвердил факт случившегося, но добавил, что сейчас уже находится дома. Он отметил, что из-за сильного стресса пока не может детально рассказать об избиении.

Иван Рыжиков известен по таким сериалам, как «Склифосовский», «Клуб», «Интерны», «Высший пилотаж», «Обычная женщина» и «Хорошие руки». Кроме того, он появлялся в фильмах «Страна глухих», «Мама, не горюй 2» и «Керосин». С 1998 года артист выступает на сцене Театра на Таганке.

В июне в центре Москвы избили и ограбили актера Анатолия Хропова. Злоумышленники отобрали у него деньги, телефон, документы и золотую цепочку. Хропова наши за входом в кафе в Леонтьевском переулке.