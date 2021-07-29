Артиста Михайловского театра избили возле гей-бара «Голубая устрица»

В Санкт-Петербурге артиста балета Михайловского театра, имя которого не раскрывается, избили возле гей-бара «Голубая устрица». Видео произошедшего опубликовала «Фонтанка.ру».

Как заявил потерпевший, он вышел из заведения с сумкой, в которой лежали семь тысяч рублей. Незнакомцы напали на него, завладели сумкой, а затем вернули ее, однако денег внутри уже не было. Артист обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж») и задержали по подозрению в преступлении уроженца Дагестана Мухамеда Абдулгапурова.