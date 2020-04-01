Актер фильма «Флаги на башнях» найден мертвым

Советский актер Константин Доронин, снявшийся в фильме 1958 года «Флаги на башнях», найден мертвым в своей квартире в Академическом районе Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в среду, 1 апреля.

Отмечается, что незадолго до смерти он пережил инсульт, после чего у него диагностировали онкологическое заболевание. За несколько дней до кончины Доронину исполнилось 84 года.

Актер окончил Высшее театральное училище имени Щукина, после чего дебютировал во «Флагах на башнях» режиссера Абрама Народицкого. Лента основана на одноименной повести писателя Антона Макаренко. Доронин также сыграл в картине «Год, как жизнь». Помимо этого ,он выступал в Театре на Таганке, работал режиссером программы «Последние известия» Всесоюзного радио, создавал передачи на радиостанции «Маяк».

10 марта стало известно о смерти советского и российского актера театра и кино, заслуженного артиста России Владимира Михайловского. Ему было 83 года.