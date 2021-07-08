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Актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с пневмонией

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка России, актриса и режиссер Татьяна Догилева госпитализирована с пневмонией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что неделю назад у артистки поднялась до 38 градусов температура, появились головная боль и недомогание. Она начала принимать противовирусные, однако это не помогало, а состояние только ухудшалось. Позже Догилева вызвала скорую помощь, и ее увезли в больницу. Врачи диагностировали у 64-летней актрисы двустороннюю пневмонию, легкие поражены на 30 процентов. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей.

Татьяна Догилева родилась 27 февраля 1957 года в деревне Ново-Михайловское Московской области. По окончании ГИТИСа в 1978 году стала актрисой Московского театра имени Ленинского комсомола. В 1985 году перешла в Московский драматический театр имени Ермоловой. Догилева известна широкой аудитории по ролям в фильмах «Блондинка за углом», «Забытая мелодия для флейты», «Покровские ворота». В 1989-м ее признали заслуженной артисткой РСФСР, а в 2000 году ей было присвоено звание «Народная артистка Российской Федерации».

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