Звезда фильма «Аритмия» экстренно госпитализирована с тяжелыми переломами

Звезда фильма «Аритмия», 73-летняя актриса театра и кино Альбина Тиханова экстренно госпитализирована с тяжелыми переломами рук и ноги. Об этом сообщил друг артистки Павел Алимов в Facebook.

В соцсетях мужчина рассказал, что несчастный случай произошел 30 мая, когда Тиханова пошла за покупками. Она оступилась, неудачно упала и получила переломы правой ноги и обеих рук. Сейчас актриса находится в московской больнице района Выхино. Она лишена возможности самостоятельно передвигаться, при этом из медицинского учреждения пожилую женщину собираются выписывать уже в пятницу.

«В нынешнем состоянии она не может себя обслуживать и срочно нуждается в сиделке», — подчеркнул Алимов, добавив, что на это потребуется деньги. Он попросил всех неравнодушных о финансовом участии.

Альбина Тиханова родилась 11 июня 1947 года в Новосибирске. В семидесятых годах переехала в Москву. Актриса служила в Новом драматическом театре, МХАТ, Новосибирском театре «Красный факел» и Театре Сергея Безрукова. Она известна широкой аудитории по таким отечественным сериалам и фильмам, как «Тихий дон», «Домашний арест», «Московская сага», «Бумер» и «Аритмия». Отмечается, что в данный момент артистка живет исключительно на небольшую пенсию и не участвует в съемках новых проектов.