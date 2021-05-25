Актриса из «Счастливы вместе» госпитализирована после падения с лестницы

Российская актриса и певица Алена Кравец, снявшаяся в эпизодической роли в сериале «Счастливы вместе», госпитализирована после падения с лестницы. Об этом она из больницы рассказала порталу «Дни.ру» во вторник, 25 мая.

35-летняя артистка собиралась на съемки в своем особняке на Рублевском шоссе. Она оступилась на лестнице, по которой спускалась на 16-сантиметровых каблуках. «Кубарем полетела вниз», — подчеркнула Кравец.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 мая. Артистке вызвали скорую помощь, прибывшие медики констатировали вывих ключицы и сотрясение мозга. «Сейчас в я в больнице, прохожу МРТ, рентген. Спина жутко болит. Но врач говорит, что мне просто повезло», — добавила Кравец.

Алена Кравец также появилась в эпизодах таких сериалов, как «Папины дочки», «Роковое наследство» и «Агент национальной безопасности».