Культура
 
Последние новости
Богатейший человек мира Безос отправился в космос
Во ФСИН рассказали о содержании сбившей детей россиянки
После взрыва на украинском заводе в воздух поднялись оранжевые тучи
Ивлеева и Галич раскрыли настоящую причину конфликта
В регионы России направили 720 тысяч доз «ЭпиВакКороны»
Сбившая троих детей москвичка попала в «хорошее» СИЗО 
В Европе задумали запретить анонимные кошельки для криптовалют
Россияне разлюбили льготную ипотеку
Европейцев задумали ограничить в деньгах
Новости партнеров
Прослушать новость

Семилетнего сына Стаса Пьехи жестоко избили

Перейти в «Мою Ленту»
Супруга Владислава Безбородова
Супруга Владислава Безбородова
Кадр: «Онлайн журнал StarHit (СтарХит)»

Семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи Петра жестоко избили соседи по коттеджному поселку. Об этом сообщает Starhit.

Инцидент произошел в Рощино под Санкт-Петербургом. Пострадавшего ребенка доставили в клинику, где врачи диагностировали у Петра закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева и ушиб левого бедра.

Уточняется, что в соседнем доме живет жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова. Ей не понравилось, что сын Пьехи общается с одним из ее детей. Петр обиделся на это и воткнул карандаш в надувной бассейн соседей. Обнаружившая это соседка пришла к Пьехе, схватила его сына и швырнула на землю. Позднее она также несколько раз ударила бабушку Петра. В итоге мать ребенка вызвала полицию.

«Безбородова не унималась, продолжала оскорблять всех вокруг. А приехавшим следователям и вовсе сообщила, что сама стала жертвой насилия, и у нее якобы сломан позвоночник. При этом не ясно, как с такой травмой она могла носиться по участку с криками и угрозами», — рассказал очевидец.

Из-за избиения сына Стас Пьеха обратился к известному адвокату Сергею Жорину. Тот заявил, что они с певцом будут добиваться возбуждения уголовного дела.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стас Пьеха рассказал о квартире для сына
Стас Пьеха реабилитировался после коронавируса и рассказал о своих клиниках
Стас Пьеха рассказал об инфаркте в 34 года
Другие материалы рубрики
Культура00:01 1 июля

Откопать и воскресить.

«Корпорация монстров», «Обитель зла», «Сплетница» и тонны других сиквелов в главных сериалах июля
12:0115 июля

Суд разрешил Бритни Спирс нанять себе адвоката в деле о прекращении опекунства

10:5015 июля

Гитарист рок-группы Cinderella найден мертвым в своей квартире

10:0415 июля

Названы самые популярные исполнители в России

Культура00:0430 июня

Не то сына, не то дочь.

Как Пирс Броснан сыграл гинеколога-карателя в самом диком хорроре лета
02:2115 июля

Меган Маркл спродюсирует мультфильм о «вдохновившейся женщинами» девочке

23:3414 июля

Раскрыта реакция Аллы Пугачевой на смерть ее бывшего мужа

22:1414 июля

Актрису Татьяну Догилеву выписали из больницы

Культура00:0229 июня

«У меня суки, деньги, тачки»

Почему вся Россия говорит о Моргенштерне и в чем секрет его успеха
18:2914 июля

Трансгендерную актрису впервые номинировали на «Эмми» за главную женскую роль

16:4014 июля

Анну Хилькевич с синяком на лице раскритиковали за шутку о домашнем насилии

16:0414 июля

Зарубежные зрители высоко оценили российский фильм «Майор Гром» на Netflix

Россия
«Мама, у меня кипит кровь!»
Платье маленькой Риты вспыхнуло, как факел. У нее обгорело все тело, и ей нужна ваша помощь
«Русские, убирайтесь!»
30 лет назад огромная советская армия уходила из Европы. Чем это обернулось для страны и солдат?
В России изменили схему управления регионами.
За каждый федеральный округ теперь отвечает свой вице-премьер правительства
Все материалы
Мир
Китайцы застряли в затопленном вагоне метро из-за наводнения
Утрата ценностей.
Что заставило Польшу и Венгрию пойти против всей Европы и начать борьбу с ЛГБТ и либералами?
Пекин ответил на обвинения ЕС и НАТО в кибератаках
Англия — новый лидер по числу заражений коронавирусом в мире.
Почему власти снимают все ограничения в разгар пандемии?
В Бразилии сестер-близняшек убили в прямом эфире Instagram
«Они сразу обвинили Россию»
После крушения «Боинга» в Донбассе прошло семь лет. Почему суд до сих пор не нашел виновных?
Французский истребитель разбился в Мали
Все материалы
Бывший СССР
Бойцы «Талибана» уже у границ Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
Что творится в республиках и чем это грозит России?
«Он называл себя спасителем Европы»
Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку.
Он занял пост при Порошенко, поддерживал националистов и русский язык
Китайское предложение.
Как Пекин распространяет свое влияние на постсоветском пространстве?
Все материалы
Экономика
В Европе задумали запретить анонимные кошельки для криптовалют
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Европейцев задумали ограничить в деньгах
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Оценены перспективы России в торговой борьбе с Европой
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Все материалы
Силовые структуры
Правозащитник ответил на сообщения о бунте в СИЗО «Кресты»
Под Петербургом нашли подземную тюрьму с крематорием.
Ею владели экс-сотрудник ФСИН и похититель людей по фамилии Эскобар
Россиянину в СИЗО передали партию телефонов в колбасе
Сбившую троих детей в Москве россиянку отправили в СИЗО
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ составила список запрещенных к передаче иностранцам сведений о России
Сюзанна Масси и Рональд Рейган«Я не позволяла завербовать себя»
Как советница президента Рейгана дружила с КГБ и помогла наладить отношения США и СССР?
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухоМозг из машины.
Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
МХАТ продлил договор с Ольгой Бузовой на новый сезон
Мультивселенные, диктаторы, бог-бисексуал:
чем закончился сериал «Локи» и зачем он нужен Marvel?
Звезда «Дивергента» высказалась против секс-сцен в нижнем белье
Как Моргенштерн стал главной звездой России и в чем секрет его успеха?
 
Актер из «Подпольной империи» 11 раз выстрелил в человека
Берегись автомобиля.
Как и почему на Каннском фестивале победил фильм о забеременевшей от «Кадиллака» убийце?
Бритни Спирс раз в неделю давали коктейль из сильнодействующих препаратов
Все материалы
Интернет и СМИ
Личные данные пользователей «Умного голосования» слили в сеть
«Я думала, что моя жизнь кончена»
Как американка случайно заразилась ВИЧ, пережила депрессию и стала счастливой
В России призвали контролировать алгоритмы поисковиков
«Я испытываю ужас»
Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
Венедиктов сравнил Соловьева с «последним мудаком» из-за Лаврова
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
Ведущий Первого канала объяснил низкий процент вакцинированных в России
Все материалы
Ценности
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Министр стиля.
Терезу Мэй ненавидели за вульгарные наряды и неуклюжие выходки. Как ей удалось стать премьером Британии?
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Невеста обвинила похудевшую сестру в попытке ее затмить
«Даже ночью это смотрится ужасно»
Богачи каждый год собираются для зловещего ритуала. Что скрывается под их масками?
Британский писатель перенес операцию на сердце и потерял память
Чудо в перьях.
История самой странной музейной кражи: как одержимый студент похитил сотни мертвых птиц и ушел от полиции
Обезьяна пристрастилась к алкоголю, забралась в винный магазин и напилась
«Осталась бы, сейчас зажигала бы в Кремле и жила припеваючи»
История россиянки, перебравшейся в Великобританию
Школьница пожаловалась на проблемы с глотанием и умерла от рака головного мозга
Все материалы
В Германии затопило автосалон с новыми Porsche
Детально изучаем Volvo V60 Cross Country на длительном тесте
Ездим далеко, ищем конкурентов и считаем расходы
АвтоВАЗ представит пять новинок за четыре года
Hyundai Creta и еще 9 кроссоверов, которые критиковали за дизайн
Иногда автомобили даже не пытаются нам понравиться
Porsche Macan обновился и стал мощнее
Видео: самый дорогой подержанный автомобиль России
Самый мощный Maybach в истории продают за 1 млн евро
Toyota представила новый гибридный хэтчбек Aqua
Все материалы
Среда обитания
Россиянам предложили разрешить сжигать траву около дома
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Россияне назвали главные недостатки своего жилья
Эксперт предупредил россиян об опасностях при продаже квартиры
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Россияне скупили недвижимость в Дубае
Непростые смертные.
Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Курмыши, молсушка и бракоша:
как и для кого по всей России придумывают удивительные новые слова?
Маршрут построен.
Места, ради которых стоит отправиться в автомобильное путешествие по России
Можем повторить.
Русский Прованс, Русские Мальдивы и другие удивительные места на карте России
В Невинномысске начнут производить медицинский кислород
В Нижнем Новгороде воссоздадут историческую сцену-ракушку
В Торжке создадут центр культурно-туристического развития
В Белгороде пройдет первый органный фестиваль под открытым небом
Все материалы