Актриса Анастасия Макеева рассказала о своем состоянии

Актриса Анастасия Макеева, о госпитализации которой стало известно ранее, рассказала о своем состоянии. Сообщение о ее имени появилось на странице в Instagram.

«Моя нервная система не выдерживает постоянного преследования СМИ, и на фоне нервного срыва начались панические атаки и случился острый приступ панкреатита», — написала Макеева. Она отметила, что обострение купировали, и врач посоветовал ей лежать в больнице. «Но жизнь никто не отменял», — подчеркнула актриса, опубликовав также фото с бланком о выписке.

О госпитализации Макеевой 5 сентября сообщил ее супруг Роман Мальков. По его словам, состояние звезды ухудшилось из-за стресса, спровоцированного скандалом, который «раздули» журналисты вокруг Макеевой и его бывшей супруги Светланы Мальковой. Мужчина призвал средства массовой информации «остановить травлю ни в чем не повинного человека» и задуматься о здоровье звезды.