Асмус рассказала об обиженном на нее Харламове и захотела еще детей

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о сложных взаимоотношениях с бывшим мужем, юмористом Гариком Харламовым. На соответствующий вопрос подписчиков она ответила в Instagram.

«Он очень обижен на меня», — призналась артистка, сопроводив текст эмоджи в виде разбитого сердца.

Также Асмус поделилась, что хотела бы родить еще детей. По словам актрисы, в подростковом возрасте она думала, что не заведет больше одного ребенка, так как росла в многодетной семье. «Сейчас дочь для меня главное счастье и я хочу много детей. Чем больше, тем лучше! А там как Бог даст», — порассуждала она. Говоря о выборе имен для детей, звезда отметила, что не любит «модные сейчас необычные имена» и предпочитает «обычные русские».

Ранее Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым.

«Чужая семья — потемки 100 процентов. Я устала, ушла от мужа и счастлива», — ответила комментаторам актриса. Она также отметила, что впервые подавала на развод с юмористом задолго до участия в скандальной киноленте «Текст», где она снялась в откровенной сцене.

Пара объявила о разводе в июне 2020-го. По словам Асмус, решение разойтись они приняли годом ранее. Харламов поблагодарил жену за годы совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать общую дочь Анастасию. Официально они развелись в октябре. По решению суда дочь осталась с матерью.