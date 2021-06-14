Гарика Харламова впервые заметили на публике с новой возлюбленной

Резидента Comedy Club Гарика Харламова заметили в Санкт-Петербурге на матче сборной России со сборной Бельгии. Как сообщает StarHit, на публике он впервые был с новой возлюбленной, актрисой Катериной Ковальчук.

Отмечается, что они сидели в обычной зоне для болельщиков. Вместе с ними были другие участники Comedy Club Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис. Трое комиков также выступали с концертом в городе.

При этом в соцсетях у Харламова и Ковальчук нет совместных фото, однако они опубликовали фотографии «Газпром Арены» с одинакового ракурса.

Ранее сообщалось, что Харламова заметили отдыхающим в Сочи вместе с Ковальчук. Юморист проводил время в компании возлюбленной, а также солистов группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской.

Утверждается, что роман Харламова и Ковальчук начался еще осенью 2020 года. Они познакомились на съемках сериала «Гусар». Харламов развелся с актрисой Кристиной Асмус в октябре 2020 года после семи лет брака. По словам комика, отношения долго двигались к разводу, в какой-то момент супруги поняли, что они «просто разные люди». У пары есть общая дочь — шестилетняя Анастасия.