Харламова заметили отдыхающим в Сочи с 28-летней актрисой и Little Big

40-летнего комика Гарика Харламова заметили отдыхающим в Сочи вместе с 28-летней актрисой Екатериной Ковальчук. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

По информации издания, в Сочи юморист проводит время в компании возлюбленной, а также солистов группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской.

Сообщается, что роман Харламова и Ковальчук начался еще осенью прошлого года. Они познакомились на съемках сериала «Гусар». Екатерина Ковальчук является сестрой телеведущей Анны Ковальчук. Актриса известна по таким фильмам, как «Две сестры» и «Беспринципные».

Ранее российская актриса Кристина Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым. «Чужая семья — потемки 100 процентов. Я устала, ушла от мужа и счастлива», — рассказала актриса. Она также отметила, что впервые подавала на развод с юмористом задолго до участия в скандальной киноленте «Текст», где она снялась в откровенной сцене.

Харламов развелся с Асмус в октябре 2020 года после семи лет брака. По словам комика, отношения долго двигались к разводу, в какой-то момент супруги поняли, что они «просто разные люди». У пары есть общая дочь — шестилетняя Анастасия.