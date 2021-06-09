Асмус рассказала о несчастном браке с Харламовым и намекнула на новый роман

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о несчастном браке с комиком Гариком Харламовым и намекнула на новый роман. Об этом она упомянула в последних публикациях в Instagram.

В одном из постов 33-летняя артистка анонсировала подписчикам съемки новой картины со своим участием. Комментируя проект, знаменитость провела параллели со своей личной жизнью.

«Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнера. Прям моя история», — подписала запись Асмус.

В последней публикации в Instagram звезда сериала «Интерны» также намекнула фанатам на новый роман. В посте Асмус удивилась, почему поклонники подписываются на ее аккаунт, хотя она не делает того, чего обычно ожидают от звезд. «Не выкладываю бесконечно ребенка и не поднимаю активность на бывшем. И на нынешнем тоже», — поделилась подробностями актриса.

Кристина Асмус и Гарик Харламов официально развелись 29 октября 2020 года. Продлившийся семь лет брак расторг мировой суд. Процесс длился четыре месяца, поскольку судья многократно давал супругам время на примирение.