Кристина Асмус взволновала поклонников фотографией в мокрой майке

Актриса Кристина Асмус опубликовала в соцсетях фотографию в мокрой майке и взволновала поклонников. Снимок появился в Instagram-аккаунте артистки в пятницу, 30 июля.

В подписи к фотографии, сделанной в Шри-Ланке, артистка пожаловалась на жару.

В комментариях взволнованные подписчики Асмус обратили внимание на то, что на снимке видна грудь актрисы. «Меня инстаграм бы забанил за такие выкрутасы», — пошутил комик Денис Косяков. «Действительно жарко!» — прокомментировал еще один пользователь. «lenta.ru уже готовит свой заголовок для этого поста», — добавил подписчик с ником mansour_mr.

8 июля сообщалось, что американская певица Холзи опубликовала в Instagram обложку грядущего альбома, на которой предстала с обнаженной грудью. Подписчики артистки удивились, что та сумела избежать блокировки в соцсети, блокирующей контент с женскими сосками.