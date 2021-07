Певица Холзи обнажила грудь в Instagram и избежала блокировки

Американская певица Холзи (Halsey, настоящее имя — Эшли Николетт Франджипани) опубликовала в Instagram обложку грядущего альбома, на которой предстала с обнаженной грудью. Подписчики артистки удивились, что та сумела избежала блокировки в соцсети, блокирующей контент с женскими сосками.

На снимке исполнительница предстает в образе Мадонны, восседающей на металлическом троне с Христом на руках.

«Я в шоке, что Instagram это не блокирует», — написала anna__rovergirl. В ответах к комментарию пользователи предположили, что вскоре пост будет заблокирован. Другие посетовали на то, что для знаменитостей соцсеть устанавливает иные правила, нежели для обычных людей.

Четвертая пластинка Холзи If I Can’t Have Love, I Want Power выйдет 27 августа.

В сентябре 2020-го Холзи заподозрили в романе с британской моделью и актрисой Карой Делевинь.

Ранее о цензуре женских сосков в Instagram высказывалась актриса Эмбер Херд. Она пожаловалась на то, что ее снимок с обнаженной грудью был удален из соцсети, в то время как опубликовавший фото с голым торсом артист Джейсон Момоа избежал блокировки.