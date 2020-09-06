Кару Делевинь заподозрили в романе с популярной певицей

Британскую модель и актрису Кару Делевинь заподозрили в романе с популярной американской певицей Эшли Франджипани, известной как Холзи. Об этом сообщает The Sun.

Ранее певица состояла в отношениях с музыкантом G-Eazy, с которым в настоящее время помолвлена бывшая возлюбленная Делевинь, американская актриса Эшли Бенсон.

Отмечается, что Кара и Холзи выбрали для себя модель свободных отношений. «Им на самом деле просто смешно, что их бывшие сейчас вместе, и нет никаких обид», — рассказал источник издания.

В июне Делевинь рассказала о своих сексуальных пристрастиях. Она заявила, что является пансексуалкой, то есть испытывает сексуальное или романтическое влечение к людям вне зависимости от их биологического пола и гендерной идентичности.

О том, что Делевинь рассталась с Бенсон стало известно 7 мая. Слухи о романе между между девушками появились в августе 2018 года.