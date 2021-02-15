Кара Делевинь поделилась опытом использования секс-игрушек

Британская актриса и модель Кара Делевинь принялась раздаривать друзьям секс-игрушки после того, как стала совладелицей компании Lora DiCarlo, производящей товары для взрослых. Она рассказала об опыте использования различных интимных приспособлений в подкасте OTHERtone, опубликованном на YouTube.

Делевинь призналась, что за свою жизнь перепробовала множество секс-игрушек. «Я приходила в какой-нибудь секс-шоп и пробовала всякие разные штуки. Но мысль постоянно их использовать меня не прельщала, потому что, мне кажется, важно уметь обходиться и без них», — отметила она.

Артистка подчеркнула, что, по ее мнению, все секс-игрушки, созданные мужчинами, вибрируют слишком интенсивно.

Делевинь добавила, что ее друзья были в восторге, узнав, что она теперь занимается созданием товаров для взрослых. «Я рассылаю всем секс-игрушки и желаю "счастливого оргазма"», — сказала она.

В сентябре Кару Делевинь заподозрили в романе с популярной американской певицей Эшли Франджипани, известной как Холзи.