Актриса рассказала о дискриминации на примере голой звезды «Аквамена»

Американская актриса и модель Эмбер Херд рассказала о дискриминации женщин на примере фотографии голого Джейсона Момоа, известного по ролям в «Аквамене» и «Игре престолов». Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка опубликовала снимок актера с голым торсом и написала: «В честь строгих справедливых правил Instagram, запрещающих показывать женский сосок, и в честь того, что я воспользовалась привилегиями, которые есть у моих коллег-мужчин, я публикую изображение, которое действительно соответствует строгим принципам Instagram в отношении обнаженных людей и гендерной политики».

Ранее в аккаунте Херд появилось черно-белое фото, на котором она запечатлена в пиджаке на голое тело. Руководство Instagram удалило публикацию, так как на снимке можно было увидеть обнаженную грудь актрисы.

В декабре 2018 года Эмбер Херд опубликовала эссе о домашнем насилии и травле женщин, столкнувшихся с такой проблемой. «Я пишу это как женщина, которой приходилось еженедельно менять номер телефона, потому что мне угрожали убийством. Месяцами я почти не покидала свой дом. Когда я выходила, меня преследовали дроны с камерами и фотографы», — отметила артистка.

По словам Херд, после развода с Джонни Деппом и выдвинутых против него обвинений в домашнем насилии друзья предупреждали ее о возможных проблемах с карьерой. Тогда же она потеряла роль в фильме, а модный бренд, лицом которого она была, разорвал с ней контракт.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!