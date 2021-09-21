Актриса сериала «Слуга народа» заявила о побоях от пережившего психоз мужа

Российская актриса Галина Безрук заявила о побоях от мужа Артема Алексеева, ранее пережившего острый психоз. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка сериала «Слуга народа» отметила, что на фоне проблем с ментальным здоровьем ее супруг постоянно пьет спиртное. Кроме того, он несколько раз забирал у жены ребенка и подвергал его опасности, бегая с ним по дороге. По словам Безрук, она долгое время не комментировала поступки Алексеева и отказывалась обсуждать эту тему с журналистами, так как надеялась, что ему станет лучше.

«Он не принимал ничего из прописанного в больнице, все время пил. Удивительно, что он смог закончить проект, который полтора месяца был на грани срыва из-за него. Он все время угрожал мне, обещал забрать дочку и позавчера во время кухонного ночного разговора я получила удар ногой в живот... Утром мы с дочкой и бабушкой сбежали», — написала Безрук.

Она также обвинила мужа в изменах. Артистка рассказала, что обнаружила в телефоне Алексеева переписки со старой знакомой.

3 сентября сообщалось, что 38-летнего Артема Алексеева экстренно госпитализировали с острым психозом. Изначально медики связали поведение артиста с употреблением наркотических веществ, однако эти подозрения не подтвердились. Позднее они поняли, что у него произошел нервный срыв. Алексеев поругался с женой, забрал дочь и ходил с ней по городу.