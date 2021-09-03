Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» госпитализирован с острым психозом

Российского актера Артема Алексеева экстренно госпитализировали с острым психозом. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Изначально медики связали поведение артиста с употреблением наркотических веществ, однако эти подозрения не подтвердились. Позднее они поняли, что у него произошел нервный срыв. Уточняется, что Алексеев поругался с женой, забрал дочь и ходил с ней по городу. В настоящее время за актером наблюдают врачи. Он сможет покинуть клинику через несколько дней.

38-летний Артем Алексеев известен по таким фильмам и сериалам, как «Улицы разбитых фонарей 6», «Черный ворон», «Бездна», «Не думай про белых обезьян», «Волшебник» и «Честь имею!..»

В июле стало известно, что сын советского актера Иннокентия Смоктуновского Филипп попал в психбольницу. В последнее время он говорил родным, что у него спутанное сознание и плохой аппетит. Он также не хотел мыться. Врачи приняли решение о госпитализации. Отмечалось, что причиной его состояния могли послужить проблемы с наркотиками и алкоголем.