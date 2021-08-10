Рэпера Птаху экстренно госпитализировали

В Москве экстренно госпитализировали рэпера Давида Нуриева, известного как Птаха. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи оценивают состояние музыканта как средней тяжести. Хип-хоп-артист сам вызвал медиков, пожаловавшись на острую боль. В клинике у него диагностировали холецистит — воспаление стенок желчного пузыря. Теперь Птахе предстоит операция.

В июне в сети появился первый тизер фильма «Брат-3» с участием Птахи. Многие зрители посчитали, что создание подобной картины является неуважением к режиссеру Алексею Балабанову, снявшему оригинальную ленту, и потребовали изменить название. В ответ Птаха выложил несколько видео в Instagram-сторис, назвав недовольных замкнутыми диванными критиками. Он призвал сначала посмотреть фильм, а уже потом писать негативные комментарии.

Нуриев записал семь сольных студийных альбомов, еще два — в составе коллектива «Отверженные» и четыре — вместе с Centr. Исполнитель сотрудничал с «Кастой», Гуфом, Смоки Мо и Slim. Кроме того, музыкант снялся в эпизодических ролях в фильмах «Жара» и «Обитаемый остров».