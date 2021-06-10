Первый тизер «Брата-3» с рэпером Птахой разозлил зрителей

В сети появился первый тизер фильма «Брат-3». Он был опубликован на YouTube-канале проекта.

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Двухминутный ролик с рэпером Птахой разозлил зрителей. Многие посчитали, что создание подобной картины является неуважением к режиссеру Алексею Балабанову, снявшему оригинальную ленту, и потребовали изменить название. Некоторые же подумали, что это шутка. «Вообще, по накалу примитивности видос похож на стеб. Нельзя такую унылость сотворить сознательно, точно развод какой-то», — написал пользователь с ником Фаолинт.

В ответ Птаха выложил несколько видео в Instagram-сторис, назвав недовольных замкнутыми диванными критиками. Он призвал сначала посмотреть фильм, а уже потом писать негативные комментарии.

В феврале 2019 года шоумен Стас Барецкий заявил, что собирается снимать продолжение криминальной драмы Алексея Балабанова «Брат». Продюсер «Брата» и «Брата-2» Сергей Сельянов назвал это глупостью, хамством и неуважением по отношению к создателям оригинальной картины.