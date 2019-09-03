Главные роли в «Брате-3» выставили на продажу за пять миллионов рублей

Роли в фильме «Брат-3» выставили на продажу. Информация об этом появилась на сайте проекта.

Там отмечается, что за главную роль придется заплатить как минимум пять миллионов рублей, в то время как роль второго плана обойдется в 2,5 миллиона рублей и выше. Что касается эпизодических персонажей, то на них цена начинается от 500 тысяч рублей.

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«Вы начинающий актер или человек, далекий от кино, но хотите попробовать себя в заметной роли в самом ожидаемом фильме 2020 года или просто хотите сделать оригинальный подарок любимому человеку? Специально для вас мы предлагаем приобрести разноплановые роли в фильме "Брат-3"», — говорится в публикации на сайте. От желающих сыграть в ленте требуется лишь указать имя и контактные данные.

Съемки начнутся в октябре, а премьера фильма состоится 1 марта 2020 года. Утверждается, что, согласно оценкам экспертов, картина наберет более 20 миллионов просмотров на YouTube. Не уточняется, о каких именно экспертах идет речь.

В феврале шоумен Стас Барецкий заявил, что собирается снимать продолжение криминальной драмы Алексея Балабанова «Брат». Продюсер «Брата» и «Брата-2» Сергей Сельянов назвал это глупостью, хамством и неуважением по отношению к создателям оригинальной картины.

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