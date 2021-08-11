Рэперу Птахе провели экстренную операцию

Российскому рэперу Давиду Нуриеву, более известному как Птаха, провели экстренную операцию в Москве. Артисту удалили желчный пузырь, рассказал он в своем Instagram.

Нуриев сообщил, что сегодня, 11 августа, его прооперировали в Городской клинической больнице Москвы №23. Рэперу удалили желчный пузырь, поскольку в нем обнаружили камень. Нуриев пожаловался на боль, которая охватила тело от пупка до шеи. Артист признался, что «картина в целом не самая приятная».

«Хожу как 70-летний старик, но рад, что смогу тренировки продолжить уже без вечной боли в животе», — подчеркнул он.

Артист поблагодарил врачей: хирургов, анастезиологов, поскольку в операции его больше всего пугала анастезия. Нуриев также обратился к своим подписчикам и выразил им признательность за «огромную поддержку и лучи добра». «Я не ожидал такого позитива, и мне до слез приятно читать ваши комментарии», — отметил рэпер и призвал своих поклонников беречь здоровье.

О госпитализации Птахи впервые стало известно 10 августа. Рэпер самостоятельно вызвал врачей, пожаловавшись на острую боль. В больнице ему поставили диагноз холецистит — воспаление стенок желчного пузыря, состояние рэпера находилось на уровне средней тяжести.