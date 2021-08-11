Рэпер Птаха перестал выходить на связь после госпитализации

Российский рэпер Давид Нуриев, известный как Птаха, перестал выходить на связь после госпитализации. Об этом его пиар-менеджер Марина Евстифеева сообщила телеканалу «Звезда».

«К сожалению, Давид не выходит на связь с того момента, как его забрали. Мы сами очень беспокоимся о его здоровье, пытаемся звонить, но он не на связи и никаких комментариев по поводу своего здоровья нам не дает», — сказала она.

Евстифеева пояснила, что причиной госпитализации артиста был не COVID-19, а проблемы с желудком. При этом представительница музыканта ничего не знает о том, что ему предстоит операция.

О том, что Птаха попал в больницу, стало известно 10 августа. Хип-хоп-артист сам вызвал медиков, пожаловавшись на острую боль. В клинике у него диагностировали холецистит — воспаление стенок желчного пузыря. Отмечалось, что рэперу, чье состояние оценивалось как средней тяжести, предстоит операция.

Птаха записал семь сольных студийных альбомов, еще два — в составе коллектива «Отверженные» и четыре — вместе с Centr. Исполнитель сотрудничал с «Кастой», Гуфом, Смоки Мо и Slim. Кроме того, музыкант снялся в эпизодических ролях в фильмах «Жара» и «Обитаемый остров».