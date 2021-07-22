Юрию Антонову сделали тяжелую операцию в Австрии

Видео: @yuryantonov_official

Народный артист России Юрий Антонов перенес тяжелую операцию в Австрии, об этом сам певец рассказал в своем Instagram-аккаунте. 76-летний советский и российский композитор записал видео из больницы.

На кадрах Антонова везут на коляске. Он отметил, что находится в одной из частных клиник Вены. Певцу провели тяжелую и болезненную операцию по замене искусственного сустава. Хирургическое вмешательство длилось три часа. «Но сейчас прихожу в себя», — подписал артист видео.

Поклонники артиста пожелали ему скорейшего выздоровления. Первым на пост откликнулся композитор Игорь Николаев. «Юрочка! Драгоценный наш! Дай Бог, поможет! Выздоравливай и не стесняйся обезболивающих», — посоветовал он коллеге.

Музыкант тяжело болеет с 2018 года. Тогда Антонов получил травму колена, а затем перенес несколько операций. Из-за недуга мужчина перестал выходить в свет. Долгое время он проходил восстановление в своем загородном особняке. В июле 2020 года стало известно, что певец был экстренно госпитализирован. Тогда артисту провели операцию на колене. Певица Катя Лель в одном из интервью рассказала, что композитор страдает от мучительной боли.