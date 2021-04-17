Подруга Юрия Антонова рассказала о его мучительных болях

Композитор и певец Юрий Антонов страдает от мучительных болей в колене. Об этом НТВ рассказала его подруга, певица Катя Лель.

По ее словам, полтора года назад артист неудачно подвернул ногу и врачи нашли у него разрыв мениска. Антонов долго тянул с операцией, пытаясь обойтись обезболивающими уколами, однако и хирургическое вмешательство не принесло облегчения. «Неудачно была сделана операция с коленом, поэтому такое длительное восстановление. Она у него по-моему неудачно срослась», — заявила Лель.

Из-за травмы музыкант почти год не выходил из дома, утверждает телеканал.

8 апреля Антонов впервые за долгое время появился на публике. В ресторане Центрального дома литераторов состоялся закрытый банкет, посвященный церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Среди гостей вечера оказался и народный артист России Антонов. По словам журналистов, исполнитель выглядел здоровым. Он улыбался и охотно позировал фотографам.

Юрий Антонов — советский и российский композитор, певец, поэт, народный артист России. Он является автором и исполнителем множества эстрадных хитов, в числе которых «От печали до радости», «Крыша дома твоего», «Море», «Двадцать лет спустя», «Летящей походкой», «На улице Каштановой».