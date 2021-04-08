Тяжелобольной Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике

Тяжелобольной композитор и певец Юрий Антонов впервые за долгое время появился на публике. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В ресторане Центрального дома литераторов состоялся закрытый банкет, посвященный церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Среди гостей вечера оказался и народный артист России Антонов. По словам журналистов, исполнитель выглядел здоровым. Он улыбался и охотно позировал фотографам.

В издании отметили, что 76-летний музыкант тяжело болеет с 2018 года. Тогда Антонов получил травму колена, а затем перенес несколько операций. Из-за недуга мужчина перестал выходить в свет. Долгое время он проходил восстановление в своем загородном особняке.

В июле 2020 года стало известно, что Юрий Антонов был экстренно госпитализирован. Тогда артисту провели операцию на колене.