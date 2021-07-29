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Сын Иннокентия Смоктуновского попал в психбольницу

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Филипп Смоктуновский
Филипп Смоктуновский
Кадр: фильм «Маленькие трагедии»

Сын советского актера Иннокентия Смоктуновского Филипп попал в психбольницу. Об этом сообщает «360».

28 июля 63-летнего родственника артиста доставили в психиатрическую клиническую больницу № 1 имени Алексеева. В последнее время он говорил родным, что у него спутанное сознание и плохой аппетит. Он также не хотел мыться. Врачи приняли решение о госпитализации. Причиной его состояния могли послужить проблемы с наркотиками и алкоголем.

Филипп был первым ребенком Иннокентия Смоктуновского. После учебы в Театральном училище имени Щукина он снялся в фильмах «Маленькие трагедии» и «Мертвые души», однако в итоге забросил образование и карьеру в кино. В последнее время он занимался переводом книг.

Отмечается, что у Смоктуновского-младшего были проблемы с законом. Его задерживали за хранение героина, а из-за наркотической зависимости его жена решила уйти от него вместе с дочерью. Впоследствии Смоктуновский-младший лечился от проблем с запрещенными веществами.

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