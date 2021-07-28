Сын Валерии отказался комментировать обвинения в мошенничестве

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин отказался комментировать обвинения в мошенничестве. Об этом сообщает NEWS.ru.

Журналисты попытались обсудить ситуацию с предпринимателем, однако тот резко отреагировал на просьбу дать комментарий. «До свидания», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд уже обязал Шульгина выплатить крупную компенсацию одному из пострадавших по фамилии Прохоров. Как рассказал адвокат пострадавшего, сын Валерии предложил его клиенту приобрести готовый бизнес, связанный с продажей мундштуков для кальяна. Тот перевел предпринимателю 1,6 миллиона рублей, но с большой задержкой получил товар лишь на 400 тысяч рублей. По словам адвоката, от действий сына Валерии могли пострадать 55 человек.

Отчим Шульгина, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что семья не несет ответственности за его действия. Он отметил, что дети «свалили», чтобы заниматься собственной жизнью. Пригожин подчеркнул, что ничего не знает о бизнесе Арсения Шульгина.