Сына Валерии обвинили в финансовом мошенничестве

Младшего сына российской певицы Валерии Арсения Шульгина обвинили в финансовом мошенничестве. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

Мосгорсуд уже обязал его выплатить крупную компенсацию одному из пострадавших по фамилии Прохоров. Адвокат Прохорова рассказал, что Шульгин рекламировал мундштуки для кальянных трубок Candy Smoke. Он предлагал подписчикам право на эксклюзивную торговлю этим товаром в регионах. Для этого ему нужно было заплатить миллион рублей и получить мундштуки на сумму 900 тысяч рублей. Клиенты якобы получали готовый бизнес всего за 100 тысяч. При этом Шульгин задерживал поставки или не осуществлял их вовсе.

«Мой доверитель заключил с Шульгиным договор 7 июля прошлого года и заплатил по нему 1 миллион 600 тысяч рублей. Шульгин должен был до 7 августа поставить мундштуки на 1 миллион 300 тысяч. И лишь к ноябрю-декабрю еле-еле поставил на 400 тысяч. А с остальной частью товара начал, извиняюсь за выражение, динамить клиента», — рассказал адвокат.

По его словам, суд потребовал от сына Валерии 1 миллион 170 тысяч рублей. При этом от его действий пострадали порядка 55 человек.

Отчим Арсения, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что семья не несет ответственности за действия Шульгина. «С нами никто из детей сейчас не живет. Они и свалили, чтобы заниматься собственной жизнью», — заявил он и добавил, что не знает подробностей о бизнесе сына Валерии.

В прошлом году сообщалось, что Арсений Шульгин за время пандемии коронавируса обогатился на термометрах и масках. Его компания создала бренд медицинских изделий, запустила производство антисептиков и создала линейку защитных масок.