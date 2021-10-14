Бывшая солистка «Демо» рассказала о насилии со стороны продюсера

Бывшая солистка поп-группы «Демо» Александра Зверева пожаловалась на физическое насилие со стороны экс-продюсера Вадима Полякова. Об этом она рассказала в ходе YouTube-шоу Fametime TV.

40-летняя артистка заявила, что тогда ей приходилось скрывать следы побоев от родителей. «Они не знали даже, что меня бил продюсер. Он меня избивал, бил по голове. От его ударов у меня образовались то ли тромб, то ли кровоизлияние в мозге. И оно перекрывало питание к мозжечку. В какой-то момент я перестала видеть, перед глазами плыл мир, меня рвало», — вспомнила Зверева.

По словам исполнительницы хита «Солнышко в руках», продюсер также давил на нее психологически — намеренно понижал ее самооценку, угрожал увольнением, а также ревновал к мужчинам. Женщина отметила, что однажды Поляков ударил ее в живот во время беременности. «И только когда с возрастом я поняла, что харизматичная, целостная личность, то нашла в себе силы уйти», — подытожила певица.

В настоящее время Зверева проживает в США, где воспитывает четверых детей. Коллектив «Демо» артистка покинула в 2009 году.