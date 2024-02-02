Певица Бьянка захотела сделать пластику после похудения на 30 килограммов

Певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, захотела сделать пластическую операцию после похудения на 30 килограммов. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

38-летняя исполнительница рассказала журналистам, что намерена скорректировать внешний вид с помощью хирургических вмешательств. «Я похудела на 30 килограммов и не собираюсь на этом останавливаться. Но хотелось бы, чтобы до конца ушел живот, чтобы он был плоский-плоский», — высказалась певица.

При этом звезда уточнила, что собирается делать операцию у хирурга Сеймура Алиева. «Сдам все анализы, если все хорошо — буду вставлять из живота в попу», — пояснила она.

Кроме того, знаменитость подчеркнула, что наблюдается у врача-эндокринолога и регулярно принимает препараты и БАДы, которые прописывает доктор. «Периодически сдаю анализы, она мне говорит, какие гормоны перестать пить, а какие начать», — заключила артистка.

В январе певица Бьянка показала фигуру после похудения на 30 килограммов. Исполнительница поделилась снимком с пляжа, на котором она позировала в черном купальнике на молнии.